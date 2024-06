Calendario Europei scherma Basilea 2024: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di scherma 2024, in programma a Basilea (Svizzera) da martedì 18 a domenica 23 giugno: ecco, di seguito tutte le informazioni per seguire le gare. Grande attesa per la rassegna continentale seniores, ultimo impegno ufficiale prima dei Giochi Olimpici di Parigi. L’Italia ha conquistato 16 medaglie continentali nel 2023, tra Europei individuali a Plovdiv (3 oro, 3 argento e 4 bronzo) e prove a squadre ai Giochi Europei di Cracovia (2 oro, 2 argento e 2 bronzo), e vuole ora confermarsi ancora una volta tra le Nazioni più forti. Gli azzurri vanno dunque a caccia di grandi soddisfazioni, anche per fare il pieno di entusiasmo in vista delle Olimpiadi in Francia.

STREAMING E TV – Tutte le finali degli Europei di scherma 2024 saranno visibili sui canali Rai, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay (previa registrazione). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024

MARTEDÌ 18 GIUGNO

9.00 Spada femminile individuale

11.20 Fioretto maschile individuale

18.00 Cerimonia di apertura

18.30 Finali fioretto maschile individuale e spada femminile individuale

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

9.00 Fioretto femminile individuale

12.00 Sciabola maschile individuale

18.00 Finali fioretto femminile individuale e sciabola maschile individuale

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

9.00 Spada maschile individuale

13.10 Sciabola femminile individuale

18.00 Finali spada maschile individuale e sciabola femminile individuale

VENERDÌ 21 GIUGNO

9.00 Spada a squadre femminile

9.00 Fioretto a squadre maschile

16.30 Finali spada a squadre femminile e fioretto a squadre maschile

SABATO 22 GIUGNO

9.00 Spada a squadre maschile

11.30 Sciabola a squadre femminile

15.40 Finali spada a squadre maschile e sciabola a squadre femminile

DOMENICA 23 GIUGNO

9.00 Fioretto a squadre femminile

10.00 Sciabola a squadre maschile

15.15 Finali fioretto a squadre femminile e sciabola a squadre maschile

19.30 Cerimonia di chiusura