Calcio Storico Fiorentino 2023, Finale Azzurri-Rossi in tv: data, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 17

Si avvicina l’attesissima finale dell’edizione 2023 del Calcio storico fiorentino che vedrà Azzurri e Rossi in campo. L’evento è in programma sabato 24 giugno per la tradizionale Festa Patronale di San Giovanni. L’incontro verrà preceduto come da tradizione dalla sfilata del corteo storico della Repubblica fiorentina lungo le vie del centro a partire dalle 16:00 (i cortei si sdoppieranno e si riuniranno in Piazza della Signoria). La partita poi andrà in scena alle 18:00. Gli Azzurri hanno sconfitto i Bianchi per 7 cacce a 3, mentre i Rossi si sono imposti sui Verdi per 7 cacce e mezzo contro 2. Ora è tutto pronto per la finalissima. Le partite verranno trasmesse in diretta nazionale sulla piattaforma Dazn. Per tutta la Toscana, prevista la diretta su Toscana TV, canale 11 (in replica alle 21) e Firenze TV, canale 80 (in replica alle 23).