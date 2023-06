Calcio storico fiorentino 2023, Leonardo Fabbri sarà il Magnifico Messere della finale

Leonardo Fabbri, vincitore della sua gara di lancio del peso al Golden Gala di Firenze, sarà il Magnifico Messere della finale del Calcio Storico Fiorentino, in programma sabato prossimo, 24 giugno alle 18, in piazza Santa Croce. La finale è tra gli azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella. Un riconoscimento importante per Leonardo Fabbri che è, attualmente, con la misura di 21,81 metri, il miglior europeo del 2023. Ottavo nel ranking mondiale, il 26enne di Bagno a Ripoli sogna una medaglia ai prossimi mondiali che si svolgeranno a Budapest in agosto. Per ora si gode l’incarico dell’edizione del calcio storico, che negli anni è stato assegnato a grandi personalità dello sport. Per la finale, si legge in una nota del Comune, i biglietti sono già stati tutti venduti.