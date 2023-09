Cagliari-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus i sardi sfidano i rossoneri: per i rossoblu ancora nessuna vittoria e penultimo posto in classifica, i rossoneri invece si trovano a quota 12 al secondo posto e stanno provando a mettere alle spalle il derby. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 27 settembre.

Cagliari-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.