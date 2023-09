Empoli-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Salernitana, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Gli azzurri, zero punti e zero gol, ancora una volta in casa al Castellani per trovare i primi punti stagionali, partita importante perché i campani non hanno ancora vinto e dunque c’è da cominciare a correre. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di mercoledì 27 settembre.

Empoli-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina.