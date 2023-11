Cagliari-Genoa, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cagliari-Genoa, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Si parte all’Unipol Domus per questo delicato scontro salvezza tra due formazioni rossoblù reduci entrambe sia da una vittoria in campionato che poi da una in Coppa Italia. Si va dunque a caccia di altri tre punti d’oro. Appuntamento alle ore 15 di domenica 5 novembre, chi riuscirà a vincere?

Cagliari-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Valon Behrami.