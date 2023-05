Bronzetti-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lucia Bronzetti affronterà Ons Jabeur nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Reduce dallo splendido trionfo di Rabat, per la tennista di Rimini ora c’è subito uno scoglio molto complicato nella settima testa di serie del tabellone Ons Jabeur. La tunisina non sta vivendo una stagione brillantissima, anche a causa di svariati acciacchi fisici, ma resta una giocatrice di una cilindrata decisamente superiore e parte ovviamente con tutti i favori del pronostico in questo esordio sul rosso transalpino.

Bronzetti e Jabeur scenderanno in campo oggi, martedì 30 maggio, come primo match sul Court Philippe-Chatrier alle ore 11.45. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.