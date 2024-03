Bronzetti-Gauff in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2024

Lucia Bronzetti sfiderà Coco Gauff nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Altra grande vittoria per la tennista azzurra, che dopo Frech ha eliminato anche Kalinina, ottenendo un risultato per nulla scontato. Il suo cammino sembra però destinato a volgere al termine dato che ora se la vedrà contro la campionessa degli ultimi US Open. Nonostante le grandi difficoltà all’esordio contro Burel (battuta al tie-break del terzo), Gauff è ampiamente superiore e partirà favorita. Bronzetti proverà comunque a giocarsi le proprie carte e magari a strappare un set alla rivale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI