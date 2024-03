Brindisi-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Taranto, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione pugliese si trova in una posizione di classifica quasi disperata e ha assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria per continuare a sperare nel raggiungimento dei playout. La squadra ospite, dal suo canto, sta disputando un grandissimo campionato e spera di arrivare il più in alto possibile, così da entrare in scena nel secondo turno dei playoff. La compagine di casa ha conquistato soltanto due punti nelle ultime cinque sfide e deve assolutamente vincere per provare a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. I rossoblù, invece, arrivano da due vittorie, due pareggi e una sconfitta e sperano di portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

