Turris-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Catania, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa vuole fare punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, in modo tale da mettere le mani sulla salvezza diretta. La compagine siciliana, dal suo canto, non è in una posizione così tranquilla e ha bisogno di vincere per tirarsi fuori dalle retrovie della graduatoria. Una sola vittoria nelle ultime cinque per entrambe le squadre, che hanno una posizione di differenza, ma gli etnei hanno ben sei punti di vantaggio sui campani. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

