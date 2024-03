Brindisi-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Messina, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano in una posizione di classifica quasi disperata, ma vogliono provare il tutto per tutto per cercare di tornare al successo davanti ai propri tifosi. La squadra siciliana, dal suo canto, ha a disposizione una grande occasione per conquistare i tre punti ed avvicinarsi alla salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

