Brindisi-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Juve Stabia, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione pugliese ha avuto un avvio di stagione altalenante e ora spera di portare a casa una vittoria davanti al proprio pubblico, in modo tale da allontanarsi dalla zona playout. I campani, dal loro canto, hanno avuto un ottimo inizio di stagione e puntano al bottino pieno per rimanere ai vertici della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 10 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

