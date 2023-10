Juventus, Rabiot: “In Serie A c’è stata una rinascita del calcio. Felice in bianconero”

Parole da leader e da persona che ama stare in Italia, quelle di Adrien Rabiot, che ai microfoni di RMC Sport ha parlato del suo legame con la Juventus e non solo, ma anche anche con la penisola italiana. Parole al miele che hanno sottolineato anche una certa crescita del calcio italiano secondo il francese.

Rabiot: “Da diverse stagioni, dopo il Covid, c’è stata una rinascita. È un campionato che attira buoni giocatori da qualsiasi parte. Ci sono l’Inter, il Milan, la Juve, le romane, l’Atalanta, il Napoli: tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions. È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato, più amo giocare. “Alla Juve sono più propenso alla fase offensiva. L’allenatore mi chiede di proiettarmi in avanti per cercare la rete. Insiste su questo punto. In Nazionale sono più nel cuore del gioco, più propenso a proteggere la difesa. Sono ruoli che posso fare, che conosco bene e che si addicono a me“.