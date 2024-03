Brindisi-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Giugliano, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese si trova in una posizione di classifica quasi disperata, ma ha ancora una speranza per provare a conquistare i playout ed evitare la retrocessione in Serie D. La compagine ospite, dal suo canto, ha una ghiotta occasione per fare un bel passo in avanti verso la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

