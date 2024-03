Brighton-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Europa League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, giovedì 14 marzo la Roma farà visita al Brighton nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Si riparte dal 4-0 inflitto dalla squadra di Daniele De Rossi a quella di Roberto De Zerbi, che ha aggiunto pepe alla gara: “Quando ero a Foggia mi sono trovato in una situazione simile. All’andata avevamo perso 5-1 o 5-2 e al ritorno vincemmo 6-1. Era una situazione diversa. Ecco Siamo contro una squadra forte. La Roma è una grande squadra, ho visto la partita con la Fiorentina, hanno giocato bene e hanno fatto bene le ultime partite. Meritano di essere dove sono”. Per De Rossi “è importante gestire i momenti, i risultati. Si sbaglia se si dà un’accezione negativa alla parola gestione, gestire significa riconoscere le fasi della partita, le proprie condizioni e quelle dell’avversario”. Oltre ad essere in chiaro su TV8, la partita sarà trasmessa anche su DAZN e Sky (Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 252). Oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida.