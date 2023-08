Brest-Cagliari oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Il Cagliari scenderà in campo oggi, sabato 5 agosto, alle 18:00 allo stadio “Francis-Le Blé” contro i padroni di casa del Brest, compagine che milita in Ligue 1. Si tratta dell’ultima amichevole prima dell’inizio dell’impegni ufficiali: il 12 agosto all’Unipol Domus il Cagliari affronterà il Palermo in Coppa Italia. Al momento non sembra essere prevista la diretta televisiva della partita, ma non si escludono sorprese dell’ultim’ora. E sorattutto è possibile che una delle due società (probabilmente il Brest, in quanto squadra di casa) decida di trasmettere la partita sui canali social e in particolare su Youtube. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle informazioni legate alla diretta tv e streaming.

SEGUI IL LIVE