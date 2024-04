Brescia-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Spezia, match dello stadio Rigamonti valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le Rondinelle di Rolando Maran sono in piena lotta per assicurarsi un posto nei prossimi playoff e sperano di agganciare le dirette rivali per entrare tra le prime otto. La squadra bianconera, dal suo canto, deve ancora tirarsi definitivamente fuori dalle sabbie mobili e ha bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona playout. La formazione padrona di casa arriva da due vittorie, due pareggi e una sconfitta, mentre la squadra ospite è reduce da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta: entrambe inseguono i rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA