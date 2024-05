Brescia-Siena oggi in tv: orario e diretta streaming andata quarti Coppa Italia A2 2024 volley maschile

Tutto pronto per Brescia-Siena, gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile. La formazione lombarda di Roberto Zambonardi, dopo aver superato Reggio Emilia a gara-3 degli ottavi, vuole subito sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvicinarsi al passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la squadra toscana di Gianluca Graziosi, che va a caccia di pronto riscatto dopo la sconfitta incassata nella finale dei Playoff. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 1 maggio al Centro Sportivo San Filippo di Brescia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Consoli Sferc Brescia-Emma Villas Siena dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile.

COPPA ITALIA A2 2024: TABELLONE E RISULTATI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La gara di andata Brescia-Siena dei quarti di finale di Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.