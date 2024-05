Empoli-Frosinone 0-0, Nicola: “Orgoglioso dei ragazzi, ci hanno provato fino all’ultimo”

“Sono molto orgoglioso dei ragazzi per come hanno gestito una partita molto importante, sapevamo che sarebbe stata una battaglia in campo. Devo dire che i ragazzi hanno cercato fino all’ultimo di portarla a casa”. Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, commenta a Dazn il pareggio per 0-0 contro il Frosinone. “Certo speravamo in un altro risultato, un gol c’è stato annullato e abbiamo avuto anche un’altra occasione con Caputo. Il risultato è questo, ma ora andiamo avanti e iniziamo a pensare alla prossima partita. Dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo e credere in qualcosa di straordinario. Ci sono ancora tre partite per tutti, per ora noi pensiamo solo a noi stessi e poi alla fine tireremo le somme”, ha aggiunto il tecnico. “In questa settimana abbiamo avuto qualche situazione complicata, abbiamo recuperato Ismajli e speriamo nei prossimi giorni di recuperare anche Walukiewicz”, ha aggiunto.