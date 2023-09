Brentford-Arsenal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Brentford e Arsenal, valevole i sedicesimi di finale di Carabao Cup 2023/2024. Dopo il pareggio in Premier contro il Tottenham lo scorso fine settimana, la squadra di Arteta si appresta a vivere un altro dei tanti derby della Capitale. I Gunners, ancora imbattuti in questo inizio di stagione, sfidano un Brentford che invece ha ottenuto una sola vittoria in campionato e il passaggio del turno in Coppa di Lega soltanto ai supplementari contro il Newport poche settimane fa. La sfida è in programma oggi, mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 al Brentford Community Stadium di Londra. Non è prevista copertura televisiva della sfida.