Boxe, Vianello vs Ajagba stanotte in tv: programma, orario e streaming

Guido Vianello contro Eje Ajagba. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile il pugile italiano salirà sul ring di Corpus Christi in Texas per prendere parte all’incontro più prestigioso della sua carriera. Il nigeriano è il numero 4 al mondo secondo la WBC e il numero 9 per l’IBF ed è quindi uno dei possibili candidati per una sfida mondiale in futuro. Vianello parte quindi sfavoritissimo in un match che mette in palio il titolo WBC Silver e che sulla carta sembra essere proibitivo. Mai dire mai, però, soprattutto nei pesi massimi, la divisione più imprevedibile. I due peraltro si conoscono bene: in passato hanno fatto sparring insieme e nel 2016 presero entrambi parte all’Olimpiade di Rio 2016. L’evento, targato Top Rank, inizierà alle 03:00 della notte tra sabato e domenica e il match di Vianello è il co-main event. L’incontro principale sarà invece la sfida tra l’imbattuto Jared Anderson e il belga Ryad Merhy. Potrete seguire l’intero evento su Mola.TV.

MAIN CARD (DIRETTA MOLA.TV)

Jared Anderson vs. Ryad Merhy (pesi massimi)

Efe Ajagba vs. Guido Vianello (pesi massimi)

Robson Conceicao vs. Jose Guardado (pesi superpiuma)

Julian Delgado vs. Juan Tamez (pesi medi)

Charly Suarez vs. Luis Coria (pesi superpiuma)

John Rincon vs. Yainiel Alvarez Telemaco (pesi welter)

Abdullah Mason vs. Ronal Ron (pesi leggeri)

Ali Felix vs. Anthony Woodson Jr (pesi massimi)

Jalen Walker vs. Alejandro Guerrero (pesi superpiuma)

Ruben Villa vs. Cruz Chacon (pesi piuma)