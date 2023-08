Boxe, Usyk – Dubois in tv: data, orario e streaming Mondiale Ibf, Wba, Wbo pesi massimi

Ad un anno quasi esatto dalla vittoria su Anthony Joshua, Oleksandr Usyk torna sul ring per difendere per la seconda volta le cinture Ibf, Wba, Wbo e Ibo dei pesi massimi e stavolta dovrà farlo contro Daniel Dubois. Il pugile inglese, soprannominato Dinamyte, ha un record di 19 vittorie e una sconfitta (per ko contro Joe Joyce). L’incontro è in programma allo stadio di Wroclaw, in Polonia, nella serata che inizierà alle 19:00 di sabato 26 agosto. Per il match che vedrà protagonisti Usyk e Dubois bisognerà aspettare quindi le 23:00 circa.

Ventunesima sfida da professionista per Usyk, che parte super favorito in attesa di incontri ben più impegnativi, a partire da quello di riunificazione dei titoli contro Tyson Fury, detentore della cintura Wbc. Per ora però i due padroni della divisione sembrano decisi ad evitarsi. L’intero evento sarà trasmesso in pay per view sulla piattaforma streaming a pagamento Fite.tv, che offrirà anche repliche illimitate fino al 2 settembre.

GIORNO: SABATO 26 AGOSTO

ORARIO: Dalle 19:00 (main event intorno alle 23:00

DIRETTA STREAMING: FITE.TV

PROGRAMMA MONDIALE PESI MASSIMI

Dalle 19:00, Oleksandr Solomennikov – Konrad Czajkowski

A seguire, Aadam Hamed – da definire

A seguire, Hamzah Sheeraz – Dmytro Mytrofanov

A seguire, Dents Verinchyk – Anthony Yigit

A seguire, Oleksandr Usyk – Daniel Dubois (titoli Wbo, Wba, Ibf, Ibo pesi massimi)