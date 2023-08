Atalanta, venduti 8.450 abbonamenti per le gare casalinghe di Europa League 2023/2024

Ammontano a 8.450 i mini-abbonamenti venduti dall’Atalanta per le tre partite casalinghe della fase a gironi di Europa League 2023/2024. E non si è ancora conclusa la prima fase, riservata agli abbonati al campionato in Curva Nord e Tribuna Rinascimento, che volgerà al termine alle ore 19 di domenica 27 agosto. La seconda fase invece è prevista dalle 10 del 28 agosto alle 19 del 29 agosto e riguarderà i tesserati di Tribuna Centrale e d’Onore. Infine, spazio alla vendita libera, in programma dal 30 agosto al 6 settembre.