Boxe, Michael Magnesi vs Masanori Rikiishi oggi in tv: programma, orario e streaming Eliminatoria Mondiale

L’incontro che può valere una carriera si presenta a 29 anni per Michael Magnesi, campione silver WBC dei pesi superpiuma, pronto a salire sul ring contro il giapponese Masanori Rikiishi, detentore del titolo WBO dell’Asia-Pacifico. Stasera, venerdì 22 marzo, il pugile italiano difenderà la sua cintura, ma proverà a conquistare anche qualcosa in più: l’incontro è infatti valevole come semifinale per il titolo Gold, detenuto dal texano O’Shaquie Foster. Con una vittoria, Magnesi guadagnerebbe la chance mondiale per una delle quattro principali cinture, dopo essere già stato campione iridato della sigla IBO. Al Palasport Alfredo Romboli di Colleferro è tutto pronto per una serata potenzialmente storica per il pugilato pro italiano. L’evento che vedrà Magnesi e Rikiishi sul ring come main event sarà trasmesso in diretta su Rai Sport (con telecronaca di Davide Novelli e Patrizio Oliva) a partire dalle ore 22:00 di oggi, venerdì 22 marzo. Sarà possibile seguire la serata, sempre dalle 22:00, anche in streaming sulla piattaforma Rai Play, mentre all’estero l’incontro sarà trasmesso su Showy TV.

L’INTERVISTA A MAGNESI SU SPORTFACE NEL 2022

Michael Magnesi è un pugile che non rinuncia ad esporsi ed è sempre pronto alla battaglia sul ring. I suoi match sono spettacolari ed è riuscito a mettersi in mostra anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove riuscì a battere il filippino Eugene Lagos. Nel 2020 l’italiano conquistò la cintura IBO battendo Patrick Kinigamazi. L’unica sconfitta in carriera risale al settembre 2022 quando fu sconfitto (ma il verdetto fece discutere) da Anthony Cacace a Manchester. Magnesi riprese il suo cammino, senza cercare scorciatoie, anzi battendo due pugili di livello come Ayrton Gimenez e Nike Theran, entrambi imbattuti prima di incrociare i guantoni con l’italiano. Adesso arriva l’eliminatoria mondiale. L’avversario è duro: Rikiishi è un mancino pericoloso, ma che ha sempre combattuto in casa. In palio c’è la chance che vale una carriera. Magnesi non se la vuole lasciar sfuggire, Rikiishi proverà a fare il colpaccio, chi avrà la meglio? Diretta, ore 22:00 su Rai Sport per scoprirlo.

DATA: Venerdì 22 marzo

Orario e tv Magnesi vs Rikiishi: diretta Rai Sport dalle 22:00

Streaming: Rai Play

Main Event: Magnesi vs Rikiishi (Eliminatoria mondiale WBC)

Co-Main Event: Vitanza vs Bellusci (titolo italiano femminile dei pesi piuma)

Programma Undercard:

Metonyekpon vs Petrov (pesi superleggeri)

Rizzieri vs Jintchardze (pesi mosca)

Carbotti vs Galvan (pesi massimi)

Palmero vs Di Bella (pesi superleggeri)

Carbotti vs Migrauli (pesi medi)

Carbotti vs Izoria (pesi massimi)

Damiani vs Capone (pesi cruiser)

Mazzulla vs Gitan (pesi welter)