Boxe, Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura in tv: programma, orario e streaming

Mattia Faraoni torna sul ring, stavolta per un incontro di boxe e non kickboxing. Il romano, reduce dalla vittoria del titolo Iska di kickboxing, incrocerà i guantoni con l’esperto brasiliano Hamilton Ventura (15-7-1) nella serata di sabato 1° luglio al Palafijlkam di Ostia nel match che vedrà come main event la sfida di Giovanni De Carolis contro Douglas Ataide (19v3s1p). La diretta dell’evento sarà affidata a Dazn. Un Roma Boxing Show di grande livello e Mattia Faraoni vuole rispondere presente. Nella sua carriera pugilistica, Faraoni conta sette vittorie e una sconfitta. L’ultimo incontro (vinto) risale al luglio del 2021 quando il romano strappò la cintura di campione italiano dei cruiser a Francesco Versaci. Da quel momento, Faraoni si concentrò sulla scalata nella kickboxing, fino alla vittoria contro Joyner. Ma non ha mai negato di voler tornare a disputare incontri di boxe. E adesso è scattato il momento, di nuovo in diretta su Dazn, in una serata che vedrà protagonisti Giovanni De Carolis e Pietro Rossetti che difenderà volontariamente la cintura di Campione UE dei welter contro il francese Yanis Mehah (12v). La riunione inizierà alle 17:30, Sportface.it vi terrà aggiornati per gli orari dei match principali.