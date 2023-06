Nba, Harden pronto a salutare Philadelphia via trade: Clippers favoriti

Mancano poche ore all’inizio ufficiale della free agency NBA e iniziano a smuoversi le acque. James Harden ha esercitato la player option da 35,6 milioni di dollari per la stagione 2023-24 con i Philadelphia 76ers, ma secondo quanto sostiene il network Espn, la stella californiana e la franchigia lavoreranno nei prossimi giorni ad un possibile scambio. L’avventura di Harden a Philly sembra infatti essersi conclusa con l’eliminazione negli scorsi playoffs per mano dei Boston Celtics. In prima fila ci sarebbero i Los Angeles Clippers, mentre appare più difficile un ritorno a Houston, con i Rockets che potrebbero – nelle prime ore di free agency – fare una cospicua offerta a Fred Vanvleet.