Boxe, Mattia Faraoni a che ora combatte contro Hamilton Ventura? Orario, tv e streaming

Mattia Faraoni sfida Hamilton Ventura. Stasera, sabato 1° luglio, avrà luogo un incontro di boxe da sei round per il romano, campione del mondo Iska di kickboxing, che ora torna a disputare un match di pugilato a due anni dalla vittoria della cintura di campione italiano dei massimi leggeri contro Francesco Versaci. Stavolta, nella cornice del Palafijlkam di Ostia, a Roma, è Hamilton Ventura (15-7-1) l’avversario. Potrete seguire l’evento in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 19:30, ma per assistere al match di Faraoni bisognerà aspettare le 21:00. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo round.

Nel corso della serata, il pubblico di Ostia potrà assistere anche ad altri grandi combattimenti. Pietro Rossetti difenderà volontariamente la cintura dell’Unione Europea dei pesi welter contro Yanis Mehah, mentre Giovanni De Carolis si avvicinerà al match europeo affrontando Douglas Ataide in 10 round. Sul nostro sito gli aggiornamenti e le cronache dei combattimenti. Dopo aver scalato le classifiche della kickboxing, Mattia Faraoni proverà a fare lo stesso anche nella boxe.

Il programma

Pietro Rossetti vs Yanis Mehah (Difesa volontaria del Titolo dell’Unione Europea dei Pesi Welter, 12×3)

Giovanni De Carolis vs Douglas Ataide (pesi supermedi, 10×3)

Gabriele Granaldi vs Matteo Giovannini (pesi mediomassimi, 6×3)

Massimiliano Buccheri vs Marco Zolli (pesi medi, 4×3)

Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura (pesi massimi leggeri, 6×3)

Manolo Bacchini vs Leonardo Caputi (pesi leggeri, 6×3)

Chiara Gregoris vs Di Bari Mary (pesi minimosca, 6×2)

Mauro Loli vs Marco Filippi (pesi superleggeri, 6×3)

Anna Lisa Brozzi vs Eva Magno (pesi Supergallo, 6×2)

Giuseppina Di Stefano vs Antonina Cuti (pesi gallo, 6×2)

Simona Salvatori vs Rita Ashton (pesi gallo, 6×2)

Sonia Fracassi vs Leonora Pace (pesi leggeri, 4×2)

Tiziano Barilotti vs Sven Zammit (pesi superwelter, 6×3)