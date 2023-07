Leao, lo Sporting Lisbona riceve 19 milioni dal Lille ma continua a chiederne 45

Lo Sporting Lisbona in una nota ufficiale comunicato di aver ricevuto 19.6 milioni di euro dal Lille per le questioni legate a Rafael Leao. Il club portoghese in ogni caso non si arrende e precisa di voler continuare a pretendere il pagamento di 45 milioni di euro, valore della clausola rescissoria di Leao al momento dell’addio. L’ala attualmente al Milan lasciò Lisbona nel 2018 rescindendo unilateralmente il contratto.