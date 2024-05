Boxe, Fury vs Usyk oggi in tv: programma, canale, orario e streaming

Tutto pronto per un match storico: Tyson Fury contro Oleksandr Usyk a Riyadh, nella cornice della Kingdom Arena, si sfideranno in occasione della riunificazione delle cinture dei pesi massimi. Sono cinque le corone in palio: WBC (detenuta dal Gypsy King), WBA, IBF, WBO, IBO (in possesso dell’ucraino). L’ultimo campione indiscusso della storia dei pesi massimi è Lennox Lewis nel 1999. Ma nessun pugile è riuscito a riunificare le sigle nell’era delle quattro cinture (dal 2004 WBC, IBF, WBA e WBO sono i titoli principali). L’incontro è in programma intorno alle 23:30 di oggi, sabato 18 maggio. L’orario è da definire e tutto dipenderà dall’esito dei match precedenti dell’evento: l’undercard inizierà alle 16:30. La diretta sarà disponibile sulla piattaforma Dazn in modalità pay per view al costo di 19.99 euro. Telecronaca di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.

Trentaquattro vittorie e un pareggio (contro Deontay Wilder) nella carriera di Fury. Ventuno vittorie in altrettanti match per Usyk, che prima di salire nella divisione dei massimi è stato campione mondiale anche dei massimi leggeri. Il fisico è una delle incognite. Fury è notevolmente più alto e pesante di Usyk, che però già contro Joshua ha dimostrato di saper colmare con il suo talento la differenza di stazza. L’altro dubbio è la condizione del Gypsy King, apparso nettamente sottotono nel match contro Francis Ngannou ad ottobre. Di seguito, in sintesi, tutte le informazioni sull’orario e la visione streaming del match tra Fury e Usyk.

DATA: sabato 18 maggio

ORARIO: undercard alle 16:30; incontro principale non prima delle 23:30

TV e STREAMING: DAZN al costo di 19.99 euro

CARD:

Oleksandr Usyk (c) vs. Tyson Fury (c) (unificazione cinture pesi massimi WBC, IBF, WBA, WBO, IBO)

Jai Opetaia vs. Mairis Briedis (titolo vacante IBF cruiser)

Joe Cordina (c) vs. Anthony Cacace (titolo IBF superpiuma)

Frank Sanchez vs. Agit Kabayel (pesi massimi)

Mark Chamberlain vs. Joshua Oluwaseun Wahab (pesi leggeri)

Sergey Kovalev vs. Robin Sirwan Safar (pesi massimi leggeri)

Isaac Lowe vs. Hasibullah Ahmadi (pesi piuma)

David Nyika vs. Michael Seitz (pesi cruiser)

Moses Itauma vs. Ilja Mezencev (pesi massimi)