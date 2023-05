Boxe, Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko in tv: programma, orario e streaming Mondiale leggeri

di Mattia Zucchiatti 16

Devin Haney contro Vasiliy Lomachenko è realtà e l’attesa è quasi finita. Ventinove vittorie, zero sconfitte, Haney è per molti il vero erede di Mayweather e nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio tornerà a combattere sul suolo americano dopo le due vittorie contro Kambosos in Australia. Si tratta della seconda difesa mondiale per l’americano, detentore di tutte le cinture dei pesi leggeri: il campione indiscusso sfida il fuoriclasse Lomachenko nella cornice dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. L’ucraino è uno dei pugili più spettacolari in circolazione ma è stato rallentato dalla guerra ed è tornato a combattere lo scorso ottobre contro Jamaine Ortiz. L’evento inizierà alle 04:00 (ora italiana) della notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio, ma per l’incontro principale bisognerà aspettare almeno le 06:00 del mattino. Un orario scomodo per l’Europa, ma un incontro del genere raccoglierà sicuramente l’attenzione degli appassionati. Bisognerà però attendere per la copertura tv. Non è stata ancora comunicata la diretta televisiva o streaming dell’evento, ma nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità in merito. Sportface.it vi terrà aggiornati su tutte le notizie legate alle informazioni su come seguire il match tra Haney e Lomachenko.

Programma

Oscar Valdez vs Adam Lopez (pesi superpiuma)

Raymond Muratalla vs Jeremia Nakathila (pesi leggeri)

Juno Nakatani vs Andrew Maloney (titolo mondiale Wbo pesi supermosca vacante)

Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko (titoli mondiali pesi leggeri IBF, WBA, WBC e WBO)