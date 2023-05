Juventus, Tuttosport: “Confronto acceso fra Calvo e Allegri a Siviglia”

Tensioni in casa Juventus dopo la sconfitta ai supplementari in casa del Siviglia. L’Europa League – che rappresentava l’ultima chance per la vittoria di un trofeo in stagione – è sfumata sotto i colpi di Lamela e Suso e per i bianconeri è tempo di riflessioni e confronti. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nel post-partita della semifinale di ritorno al Sanchez-Pizjuan, avrebbe avuto luogo un acceso scambio di opinioni fra il tecnico Massimiliano Allegri e Francesco Calvo, Chief Football Officer bianconero.