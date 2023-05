Nuoto di fondo, World Cup 2023: Leonie Beck vince a Golfo Aranci davanti a Taddeucci e Gabrielleschi

Leonie Beck si è aggiudicata la prova femminile 10 Km della seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto di fondo in corso a Golfo Aranci. La campionessa europea in carica ha chiuso la gara in 1h56’17″4, bissando così il successo ottenuto nella prima tappa in Egitto. Dietro di lei si sono piazzate le azzurre Ginevra Taddeucci (1h56’178″6) e Giulia Gabrielleschi (1h56’20″5). L’atleta tedesca allenata da Fabrizio Antonelli dopo una gara abbastanza interlocutoria è uscita alla distanza nei due chilometri finali, andando a conquistare il successo.