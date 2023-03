Boxe, Anthony Joshua vs Jermaine Franklin: programma, orario, tv e streaming

Torna Anthony Joshua, ma anche Matteo Signani. Tutto in una notte, diversa dalle altre, nella cornice della 02 Arena di Londra, dove l’ex padrone dei pesi massimi ricomincia da zero. L’inglese, reduce dalle sconfitte brucianti contro Oleksandr Usyk, deve ricostruire la sua carriera e il suo dominio nella categoria regina. Si parlava di un match con Tyson Fury, ma l’inglese ha deciso di ripartire da Jermaine Franklin, 21 vittorie e 1 sconfitta in carriera. Un pugile abbordabile, reduce dalla sconfitta contro Dillian Whyte. Prima però toccherà a Matteo Signani. L’italiano deve difendere il titolo europeo dei pesi medi contro Felix Cash. A 43 anni Signani cerca una nuova impresa e sarà possibile seguire il suo incontro, come quello di Anthony Joshua, su Dazn, che vi offrirà una diretta esclusiva. L’evento inizia alle 20:00 di sabato 1 aprile.

Programma

Jordan Flynn-Kane Baker

Ziyad Almaayouf-Georgi Velichkov

Peter Kadiru-Alen Lauriolle

Juergen Uldedaj-Benoit Huber

John Hedges-Daniel Bocianski

Campbell Hatton-Louis Fielding

Austin Williams-River Wilson-Bent

Matteo Signani-Felix Cash (Europeo pesi medi)

Fabio Wardley-Michael Coffie (Wba Continental pesi massimi)

Anthony Joshua-Jermaine Franklin (pesi massimi)