PSG, Galtier: “Infortunio Neymar? Lui è molto triste. Deve concentrarsi alla riabilitazione”

Galtier in conferenza stampa ha voluto aggiornare i media sulle condizioni di Neymar. Il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti nel match contro il Lille e non toccherà il prato di nessun stadio per molto tempo ancora. Il tecnico del PSG ha voluto mettere in chiaro la situazione legata all’infortunio di Neymar.

Queste le parole di Galtier su Neymar: “Lo abbiamo ritrovato durante la sosta, è venuto a Camp des Loges due volte per valutare lo stato della caviglia e seguire il percorso riabilitativo. Siamo in stretta collaborazione con il personale medico, ma quando ci sono infortuni così gravi, preferisco lasciar concentrare il giocatore sulla riabilitazione. Ney è ora molto triste, ci sono tante cose che vorrebbe ma non può fare“.