Boxe, Anthony Joshua vs Daniel Dubois oggi in tv: programma, orario e streaming

Stasera, sabato 21 agosto, Anthony Joshua sfiderà Daniel Dubois in una grande serata di pesi massimi a Wembley con in palio il titolo mondiale IBF. L’evento, noto come “Riyadh Season – Wembley Stadium Edition”, inizierà con l’undercard alle 16.30 e sarà trasmesso su Dazn in pay-per-view in tutto il mondo. Il commento tecnico italiano sarà affidato alla voce di Nicolò Pavesi e Alessandro Duran. Per il main event bisognerà però aspettare: il ring-walk dovrebbe avere luogo intorno alle 22:45, orario italiano.

Dopo la comodissima vittoria su Francis Ngannou, Joshua torna a fare sul serio e torna a farlo in uno stadio che gli evoca bei ricordi: a Wembley superò Wladimir Klitschko in quello che fu il match più importante della sua carriera. Dopo aver perso con un altro ucraino, Oleksandr Usyk, Joshua ha vinto quattro incontri su quattro. Stavolta però l’asticella si alza e Dubois, ventuno vittorie e due sconfitte in carriera, non può essere sottovalutato. In palio c’è il titolo IBF, lasciata da Usyk dopo non aver rispettato la scadenza della sfida ufficiale. L’ucraino affronterà Fury per la rivincita. Joshua spera di esserci quando si tornerà a parlare di unificazione delle cinture.

DATA: Sabato 21 agosto

ORARIO: undercard dalle 16:30

TV e STREAMING: Dazn