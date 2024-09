Lecce-Parma 2-2, Pecchia: “Pareggio che vale come una vittoria”

“La squadra ha giocato una buona partita sin dalle prime fasi, ma abbiamo peccato di precisione nell’ultimo passaggio. Questo risultato vale come una vittoria ed è un grande premio per i ragazzi. Non abbiamo mai perso la nostra identità e la squadra non ha mai smesso di giocare. Non ho visto un blocco mentale nei miei ragazzi dopo le ultime partite. Oggi abbiamo giocato tutta la partita, pur andando in svantaggio: contro l’Udinese, invece, nella ripresa siamo andati sotto ritmo. La nostra identità non deve mai cambiare: considerando anche l’età dei miei giocatori, io dico sempre loro di giocare con leggerezza”. Lo ha detto l’allenatore del Parma, Fabio Pecchia, dopo l’insperato pareggio ottenuto in rimonta a Lecce: “Suzuki ha fatto un grande intervento: è un pareggio merito del lavoro di tutti i giocatori, anche suo. In quell’occasione, però, eravamo troppo aperti ed è mancata comunicazione. Sono dettagli che vanno appresi in fretta e che ti costano caro in Serie A”.

Stuzzicato sulle proprietà americane e in particolare su quella dei ducali, Pecchia ha infine chiosato ai microfoni di Sky Sport: “La società ha le idee molto chiare. La volontà è di puntare su giocatori giovani e di proprietà. Siamo andati in Serie A con un gruppo totalmente di proprietà del club e poco rivoluzionato rispetto all’anno scorso. Volevamo dare continuità al lavoro fatto. Il mio compito è quello di portare avanti la crescita dei ragazzi e pensare al risultato in campo”.