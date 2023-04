Boxe, Anthony Joshua – Jermaine Franklin stasera in tv: programma, orario e streaming

Grande attesa per rivedere all’opera sul ring Anthony Joshua, che sfida Jermaine Franklin. Nella serata che avrebbe dovuto essere anche di Matteo Signani (il suo sfidante Felix Cash ha dato forfait), il gigante britannico cerca la scalata verso il titolo mondiale. Usyk e Fury al momento sono i due padroni della categoria e Joshua vuole tornare ad affacciarsi nei piani alti del ranking. L’evento inizierà alle 20:00 e potrà essere seguito su Dazn. Per l’incontro di Joshua però bisognerà aspettare almeno le 22:30. Joshua deve vedersela contro un avversario da non sottovalutare, nonostante un curriculum di basso livello. Ventuno vittorie e una sconfitta per Franklin, che appena ha provato ad alzare l’asticella, ha subito una dura battuta d’arresto. Il riferimento è al match contro Dillian Whyte a Londra, dove è stato sconfitto per mixed decision. Nei pesi massimi però mai dire mai. Joshua lo sa bene, a maggior ragione dopo la sconfitta contro Ruiz. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

SEGUI IL LIVE

Programma

Jordan Flynn-Kane Baker

Ziyad Almaayouf-Georgi Velichkov

Peter Kadiru-Alen Lauriolle

Juergen Uldedaj-Benoit Huber

John Hedges-Daniel Bocianski

Campbell Hatton-Louis Fielding

Austin Williams-River Wilson-Bent

Fabio Wardley-Michael Coffie (Wba Continental pesi massimi)

Anthony Joshua-Jermaine Franklin (pesi massimi)