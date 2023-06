Boulter-Burrage in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Nottingham 2023

Katie Boulter affronterà Jodie Burrage nella finale del WTA 250 di Nottingham 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. In uno dei periodi più complicati degli ultimi anni, con zero giocatrici nella top-100, improvvisamente arriva l’erba e tornano protagoniste le tenniste d’oltremanica. A Nottingham sarà una finale tutta in casa tra due giocatrici che si trovano per la prima volta a contendere per un titolo così importante. Boulter dopo quattro anni d’assenza farà a prescindere il suo ritorno in top-100 dopo una serie infiniti di infortuni, mentre una vittoria qui permetterebbe a Jodie Burrage di entrare per la prima tra le prime 100 giocatrici del mondo.

Boulter e Burrage scenderanno in campo domenica 18 giugno alle ore 13:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.