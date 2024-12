Il Botafogo è pronto a scendere in campo contro il Pachuca, nella partita valida per la Coppa Intercontinentale 2024. I brasiliani sono freschi di titolo nazionale, conquistato appena tre giorni fa e sfidano i messicani in un atteso derby delle Americhe. La Coppa Intercontinentale non vede un club brasiliano conquistare il successo da dodici anni, con il Botafogo chiamato a spezzare il digiuno. Il palmares della formazione verdeoro è di grande prestigio: nel corso dell’ultima stagione è diventata la terza squadra nella storia del calcio brasiliano a conquistare Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores nello stesso anno. Dall’altra parte del campo c’è il Pachuca, campione del Messico, che non scende in campo ormai da un mese e che ha avuto più tempo degli avversari per preparare il match. L’incontro è atteso per mercoledì 11 dicembre, con il fischio d’inizio in programma per le 18:00. Il derby delle Americhe sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di FIFA+. La squadra vincitrice sfiderà poi l’Al-Ahly d’Egitto.