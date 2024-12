Milwaukee Bucks piega per 114-109 Orlando Magic nella Eastern Conference, mentre Oklahoma City Thunder ha la meglio sui Dallas Mavericks per 108-104 nella Western Conference. Sono questi i risultati delle due partite di Nba 2024/2025 andate in scena nella notte italiana tra il 10 e l’11 dicembre. Il successo casalingo mantiene i Thunder in cima alla classifica, con i Grizzlies all’inseguimento. Dallas rimane invece in quarta posizione, fermandosi alle spalle dei Rockets. La partita tra le due squadre si dimostra equilibrata nel corso del primo parziale, con Oklahoma che riesce poi ad allungare le distanze a partire dal secondo quarto. Dallas non può fare nulla se non indossare le vesti di inseguitore, senza però riuscire a rispondere agli avversari, pur accorciando le distanze. Nella Eastern Conference, invece, i Bucks – sesti in classifica – vincono sugli avversari, che rimangono quindi in terza piazza generale. La prima metà di gara vede Orlando in vantaggio, mentre nella seconda parte è Milwaukee ad avere la meglio. Il match si dimostra molto equilibrato fino alla fine, con i Bucks che la sputano solo sul finale, dopo un’intensa lotta punto a punto. La parte est del campionato di basket statunitense, al momento, vede i Cavaliers al comando, con i Celtics secondi e alle loro calcagna. Il successo porta Milwaukee e Oklahoma City a qualificarsi per le semifinali dell’Nba Cup. Sono le prime due formazioni a staccare il pass. Per Milwaukee è la seconda semifinale consecutiva e la squadra sfiderà una tra New York e Atlanta.