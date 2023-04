Bologna-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Milan, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento cruciale quello del Dall’Ara, dove la squadra più in forma del campionato, in corsa per l’Europa, ospita i rossoneri che sono reduci dalla vittoria in Champions ma in campionato stanno arrancando. Chi vincerà? Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di sabato 15 aprile.

Bologna-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin.