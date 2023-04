Bologna-Milan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Bologna-Milan, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida fondamentale per entrambe le squadre, a caccia di punti per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi. I rossoblu sono reduci da una strepitosa vittoria contro l’Atalanta e sognano l’Europa, mentre i rossoneri vogliono blindare il quarto posto e vanno a caccia di una vittoria su un campo difficile. Match ovviamente caratterizzato dal massiccio turnover del Milan, che guarda già al ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli. Secondo i bookmakers, la squadra di Pioli scenderà comunque in campo con i favori del pronostico. La sfida è in programma sabato 15 aprile alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.