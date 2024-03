Bologna-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Inter, valevole per la 28esima giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri tornano in campo il successo contro il Genoa nel posticipo dell’ultimo turno, ma incontrano i rossoblù in uno stato di forma strepitoso, reduci da 6 vittorie consecutive. La sfida è in programma oggi, sabato 9 marzo alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Diretta in streaming su Dazn.