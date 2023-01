Bologna-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Cremonese, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Ultimo turno del girone di andata per i felsinei in una posizione estremamente tranquilla di classifica e per i lombardi ultimi ma vogliosi di risalire la china col cambio di guida tecnica. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di lunedì 23 gennaio allo stadio Dall’Ara.

Bologna-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Massimo Gobbi.