Mondiali Qatar 2022, Lula: “Ho tifato Argentina, Messi non poteva chiudere senza la Coppa”

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, intervento in conferenza stampa alla Casa Rosada di Buenos Aires insieme al numero uno argentino Alberto Fernandez, ha rilevato di aver tifato l’Albiceleste ai Mondiali di Qatar 2022: “Per la prima volta ho tifato per l’Argentina ai Mondiali di calcio perché ho pensato che Lionel Messi non poteva terminare la carriera senza essere campione del mondo. Ora che Messi è diventato campione e l’Argentina ha vinto i Mondiali direi che può bastare: la prossima Coppa tocca al Brasile, adesso” .