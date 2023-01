Bologna-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Cremonese, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo il clamoroso successo in Coppa Italia contro il Napoli, il neo tecnico dei grigiorossi Davide Ballardini vuole il primo risultato importante anche in campionato. La compagine lombarda cerca ancora di ottenere la prima vittoria e ci proverà contro un Bologna reduce dal 2-1 di Udine ma che deve ancora fare i conti con qualche assenza fondamentale in campo. La sfida è in programma oggi, lunedì 23 gennaio alle 18:30 allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.