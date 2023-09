Bologna-Cagliari, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Cagliari, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Ci siamo, si parte allo stadio Dall’Ara per questo scontro che mette di fronte le due squadre rossoblu partite con un punto per parte e ancora a caccia della prima vittoria. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di sabato 2 settembre.

Bologna-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Stefan Schwoch e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Nando Orsi.