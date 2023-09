Liga 2023/24: il Real Madrid rimonta nel finale, 2-1 contro il Getafe

Bottino pieno per il Real Madrid, la formazione di Ancelotti vince sul finale contro il Getafe. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato all’undicesimo minuto con Mayoral: l’attaccante numero 19 sfrutta una difesa disattenta, e trovandosi a tu per tu con Arrizabalaga, lo spiazza con freddezza. I blancos provano a reagire, prima un rigore non concesso dopo la revisione al Var, e poi il tentativo di Modric di testa, deviato in maniera impeccabile da Soria. L’equilibrio viene ristabilito all’inizio della ripresa, due i cambi tra le fila dei padroni di casa, e la rete di Joselu. Lo spagnolo si rende decisivo su un rimpallo favorevole, calciando all’angolino basso di destra. Poche le occasioni sul finale di partita, ma sono i blancos a riuscire ad imporsi grazie all’opportunità sfruttata da Bellingham al 95esimo. L’attaccante si fa trovare ancora una volta nel posto giusto, al momento giusto: termina 2-1 al Bernabeu.