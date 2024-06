Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Bolelli/Vavassori sfideranno Arevalo/Pavic nella finale del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La coppia azzurra gioca insieme da meno di un anno ma ha già raggiunto la sua seconda finale in un Major. Dopo la sconfitta a Melbourne contro Bopanna/Ebden, proveranno a riscattarsi al Bois de Boulogne, dove hanno battuto in semifinale Bopanna/Ebden. Attualmente sono forse la coppia migliore in circolazione sul rosso dopo i numeri uno Granollers/Zeballos, sconfitti però in semifinale da Arevalo/Pavic. Il duo formato dal tennista di El Salvador e dal tennista croato sta vivendo un ottimo momento di forma ed ha sconfitto Andrea e Simone proprio nel recente torneo di Roma. Anche l’altro precedente, Monte-Carlo 2024, non sorride agli italiani, che scenderanno però in campo consapevoli di potersela giocare.

Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic scenderanno in campo sabato 8 maggio sullo Chatrier al termine della finale femminile tra Swiatek e Paolini (in programma dalle 15) e alla conseguente cerimonia di premiazione. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canali 210 di Sky): disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale di doppio, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.