BOclassic 2022 in tv: data, orario e diretta streaming, Running. Presente Crippa

E’ tutto pronto per lo svolgimento della quarantottesima edizione della BOclassic 2022, l’evento di San Silvestro che chiude ufficialmente il calendario del 2022 e che, al solito, schiera nomi di prestigio del mezzofondo tra le vie del centro altoatesino. Tra gli atleti impegnati nella gara ci sarà anche il campione d’Europa dei 10.000 metri, bronzo nei 5000 e argento nel cross a squadre a Piemonte 2022, Yeman Crippa. Per l’azzurro sarà l’ultimo apputamento della stagione, dove proverà ad ottenere una prestazione di livello. La 48esima BOclassic andrà in scena dalle ore 15:40 alle 17:00 di sabato 31 dicembre e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD, streaming affidato a RaiPlay.